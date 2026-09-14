Студентка колледжа САФУ погибла в массовом ДТП под Архангельском

Студентка первого курса технического колледжа САФУ Алина Меньшикова погибла в массовом ДТП под Архангельском. Девушка оказалась среди 13 жертв аварии, которая произошла вечером 11 сентября, сообщила администрация учебного заведения.

Меньшикова училась по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В колледже после её гибели открыли сбор средств для помощи семье.

Авария произошла на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. Около 19:22 там столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.

По версии Следственного комитета, микроавтобус во время обгона выехал на встречную полосу. Всего погибли 13 человек, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. Ещё восемь человек получили травмы, среди них трое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что среди погибших в этой аварии была врач клинической лабораторной диагностики Дарья Рудная из Северодвинска. Она окончила Северный государственный медицинский университет и работала сначала в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич, а с 2022 года — в Северодвинской городской клинической больнице № 2 скорой медицинской помощи. Семерых пострадавших после ДТП доставили в больницы Архангельска, ещё одному помощь оказали без госпитализации. Прощание с Рудной назначили на 16 сентября в крематории на Лайском шоссе.