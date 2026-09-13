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Опубликовано 13 сентября, 10:12

Скорая с беременной пациенткой попала в ДТП в Калининграде

Обложка © VK/ Госавтоинспекция39

Обложка © VK/ Госавтоинспекция39

В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором находилась беременная женщина. После столкновения пострадали пять человек, всех доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась, когда 28-летний водитель Skoda выполнял разворот и столкнулся с машиной медиков. Травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавших и приняли решение об их госпитализации.

В салоне спецмашины находилась женщина на 15-й неделе беременности. По словам очевидцев, незадолго до аварии ей стало плохо: началась рвота с кровью, поэтому медики срочно направлялись в больницу.

После столкновения врачи сообщили о возможной угрозе для ребёнка из-за полученной травмы живота. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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Полина Никифорова
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