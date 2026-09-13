В массовом ДТП под Архангельском погибла врач Дарья Рудная

В числе 13 погибших в результате крупной аварии на трассе М-8 под Архангельском оказалась врач клинической лабораторной диагностики из Северодвинска Дарья Рудная. Женщина была выпускницей Северного государственного медицинского университета. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Дарья Юрьевна посвятила себя медицине и каждый день честно выполняла свою работу, от которой во многом зависят точность диагноза и своевременность лечения пациентов», — заявил министр здравоохранения Архангельской области Дмитрий Богданов.

Дарья Рудная родилась 2 июня 1990 года в Северодвинске. В 2014-м она получила образование в Северном государственном медицинском университете по специальности «Медицинская биохимия». После клинической интернатуры специалист семь лет работала врачом клинической лабораторной диагностики в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич. В феврале 2022 года она перешла в Северодвинскую городскую клиническую больницу № 2 скорой медицинской помощи.

Трагедия произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», соединяющей Москву и Архангельск. Около 19:22 пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль столкнулись на границе Холмогорского и Приморского округов. По версии Следственного комитета России, микроавтобус во время обгона оказался на встречной полосе. Жертвами столкновения стали 13 человек, включая четверых детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет.

Ещё восемь участников аварии получили травмы. Среди них были трое несовершеннолетних. Семерых пострадавших доставили в больницы Архангельска, ещё одному человеку медицинскую помощь оказали без госпитализации.

В региональном Минздраве выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшей. Прощание с Дарьей Рудной состоится 16 сентября в 11:00 в крематории на Лайском шоссе.

Ранее в Калининграде автомобиль скорой помощи попал в аварию с легковушкой. Внутри спецмашины находилась беременная женщина. После столкновения травмы получили пять человек, всех пострадавших доставили в больницу. 28-летний водитель Skoda начал разворачиваться и в этот момент столкнулся с машиной медиков.