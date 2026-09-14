Четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карелии

Всем пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Карелии оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Четверых детей осмотрели специалисты Детской республиканской больницы. Врачи диагностировали у них ссадины и ушибы. После осмотра несовершеннолетних отправили на амбулаторное лечение.

Помощь получили и пострадавшие в аварии взрослые. Их проконсультировали специалисты Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, поэтому оставлять их в стационаре также не потребовалось.

Напомним, в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Четверо из них — дети. Авария случилась 14 сентября около 14:20 на 353-м километре трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным Госавтоинспекции, в зоне дорожных работ водитель рефрижератора врезался в микроавтобус, остановившийся на красный сигнал светофора.