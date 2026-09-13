Шесть машин столкнулись на МКАД в Москве, пострадали минимум два человека

Не менее шести автомобилей столкнулись на внешней стороне 33-го километра МКАД в Москве. В аварии пострадали как минимум два человека, включая шестилетнюю девочку, сообщает SHOT.

ДТП произошло в районе Северного Бутова. Одного из участников аварии спасателям пришлось извлекать из-под автомобиля.

В данный момент известно как минимум о двух пострадавших: девушке оторвало ногу во время страшной аварии, её в тяжёлом состоянии на вертолёте везут в НИИ имени Склифосовского, также пострадала 6-летняя девочка.

После столкновения у одной из машин повредился топливный бак, бензин вытек на проезжую часть. На месте работают экстренные службы. Движение ограничили на двух из шести полос. Из-за аварии на участке МКАД образовался затор длиной около шести километров. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее в Калининграде автомобиль скорой помощи с беременной пациенткой попал в ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель Skoda разворачивался и столкнулся со спецмашиной. Медицинская помощь понадобилась пяти людям, в том числе обоим водителям и трём пассажирам скорой. В салоне находилась женщина на 15-й неделе беременности, которую до аварии везли в больницу из-за ухудшения самочувствия.