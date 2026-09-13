Подросток опрокинул УАЗ под Новосибирском, погиб несовершеннолетний пассажир

Один подросток погиб при опрокидывании УАЗа в Куйбышевском районе Новосибирской области. За рулём автомобиля находился 15-летний подросток, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Авария произошла вечером 12 сентября недалеко от села Кондусла. В машине вместе с водителем ехали ещё трое несовершеннолетних.

«12 сентября 2026 года в вечернее время на автодороге, находящейся недалеко от села Кондусла Куйбышевского района, несовершеннолетний, управляя автомобилем УАЗ-31512, не справившись с управлением, съехал на обочину по ходу движения, после чего произошло опрокидывание автомобиля на крышу», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью. 15-летнего водителя и ещё двух подростков после аварии не госпитализировали.

Следователи начали доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства поездки, причины потери управления и другие детали происшествия. После проверки ведомство примет процессуальное решение.

К расследованию обстоятельств ДТП подключилась и прокуратура. Надзорное ведомство проверит, соблюдали ли участники поездки требования безопасности дорожного движения и права несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в вечернее на улице Чехова, медицинская помощь потребовалась двум людям. По предварительным данным, водитель «Москвича 3» столкнулся с тремя машинами, которые двигались в том же направлении. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.