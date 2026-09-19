Три автомобиля столкнулись в подмосковном Домодедово, погибли три человека

В подмосковном Домодедово три человека погибли и ещё двое пострадали при столкновении трёх автомобилей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 21:15 на втором километре дороги Востряково — Ловцово. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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