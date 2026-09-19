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Опубликовано 19 сентября, 20:54

Три автомобиля столкнулись в подмосковном Домодедово, погибли три человека

Обложка © «Макс» / Подмосковная полиция

Обложка © «Макс» / Подмосковная полиция

В подмосковном Домодедово три человека погибли и ещё двое пострадали при столкновении трёх автомобилей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Авария произошла примерно в 21:15 на втором километре дороги Востряково — Ловцово. По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Больше новостей о крупных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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