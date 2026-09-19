Подростку-мотоциклисту оторвало стопу после ДТП в Хабаровском крае

17-летний мотоциклист лишился стопы после тяжёлого ДТП в Комсомольске-на-Амуре. Подросток находится в реанимации, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре подросток на мотоцикле попал в реанимацию после ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края.

По данным ведомства, подросток на высокой скорости задел автомобиль Honda Fit, после чего врезался в забор. Первую помощь ему оказал очевидец аварии, который оказался врачом, и вызвал экстренные службы. Мотоциклиста госпитализировали, он находится в реанимации. Позднее стало известно, что у несовершеннолетнего диагностирована травматическая ампутация левой стопы.

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