Участницу смертельного ДТП с байкером в Москве лишили прав ещё в 2025 году

Водительницу Bentley, после столкновения с которой в центре Москвы погиб мотоциклист, ещё в октябре 2025 года лишили прав на год. По предварительным данным, при смертельной аварии она начала поворачивать налево перед байкером, который не успел затормозить и врезался в автомобиль.

За последние шесть лет за Кристиной зафиксировано как минимум семь ДТП, пишет Mash. В 2020 году она получила штраф в 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу через сплошную линию.

В 2022-м ей выписали ещё 5 тысяч рублей за поездку на Bentley с номером, частично скрытым искусственной грязью. За аналогичные нарушения её привлекали к ответственности и в 2024-м, и в 2025 году.

29 октября 2025 года суд лишил Кристину водительских прав на один год. Однако уже в марте 2026-го её дважды поймали за рулём: сначала она получила штраф в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 50 тысяч. В суде девушка объясняла, что села за руль после лишения, поскольку ей понадобилась медицинская помощь.

Ранее Life.ru писал, что на Bentley, попавшем в смертельную аварию с мотоциклистом, числятся 146 штрафов. Их общая сумма составляет около 300 тысяч рублей, а вместе с аварией 17 сентября автомобиль фигурирует уже в семи ДТП. Чаще всего владельцев машины штрафовали за нарушения требований знаков и разметки, превышение скорости и неправильную парковку.