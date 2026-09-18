Один человек погиб в массовом ДТП с 8 авто на Кутузовском проспекте
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Один человек погиб и трое получили травмы в массовом ДТП с участием 8 машин на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения в районе дома №41 и столкнулся с другими машинами.
«В результате дорожной аварии 1 человек погиб, 3 пострадали», — рассказали в Госавтоинспекции.
Из-за аварии механические повреждения получили восемь автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что из-за аварии движение в сторону центра оказалось затруднено.
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