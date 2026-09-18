Один человек погиб в массовом ДТП с 8 авто на Кутузовском проспекте

Один человек погиб и трое получили травмы в массовом ДТП с участием 8 машин на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения в районе дома №41 и столкнулся с другими машинами.