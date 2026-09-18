У попавшего в смертельное ДТП с байкером Bentley нашли 146 штрафов

На Bentley, который вечером попал в смертельное ДТП с мотоциклистом в центре Москвы, числятся 146 штрафов на сумму около 300 тысяч рублей. С учётом аварии 17 сентября автомобиль уже фигурирует в семи ДТП.

Байкер погиб в ДТП с Bentley в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала SHOT, премиальным автомобилем пользуются 55-летняя Ирина Б. и её 27-летняя дочь Кристина. Среди нарушений, за которые владельцам Bentley выписывали штрафы, чаще всего встречаются несоблюдение требований знаков и разметки — 48 случаев. Ещё 38 раз автомобиль превышал установленную скорость.

Кроме того, владельцев машины 18 раз штрафовали за неправильную парковку. Восемь штрафов связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора, ещё шесть — с выездом на встречную полосу.

Ранее Life.ru сообщил о смертельной аварии с Bentley и мотоциклом на перекрёстке в районе улицы Большие Каменщики. По предварительным данным, женщина за рулём Bentley начала поворачивать налево перед мотоциклистом. Байкер не успел затормозить, врезался в автомобиль и погиб. Им оказался генеральный директор одной из инвестиционных компаний.