Porsche Panamera жены бизнесмена Войтенкова влетела в столб в центре Петербурга

Porsche Panamera GTS, принадлежащий супруге бизнесмена Евгения Войтенкова, врезался в фонарный столб на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Авария произошла у дома № 26–28, сообщает 78.ru.

Panamera жены бизнесмена Войтенкова протаранила столб в центре Петербурга. Фото © 78 | НОВОСТИ

Владелица автомобиля Виктория Войтенкова подтвердила телеканалу факт ДТП, однако раскрывать подробности не стала. По предварительной версии, за рулём мог находиться водитель четы. Кто именно управлял машиной, официально пока не установлено.

В момент столкновения в салоне находился только водитель. Он не пострадал. Владелец автомобиля сообщил, что перед аварией Porsche был технически исправен. Причины, по которым машина съехала с дороги и врезалась в столб, пока не называются.

Евгений Войтенков ранее был совладельцем и генеральным директором гостиничного комплекса Domina Пулково. Весной 2026 года объект приобрела группа ЛСР, после чего руководство компаний-владельцев сменилось.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с автобусом, перевозившим студентов «Военмеха» в Петербурге. Машина перевернулась в Курортном районе, в салоне находились 36 человек. Трёх пострадавших госпитализировали, а прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.