Трое пострадали в перевернувшемся автобусе со студентами «Военмеха» в Петербурге
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Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Курортном районе Санкт-Петербурга, в котором ехали студенты «Военмеха». По предварительным данным, всего в салоне находились 36 человек.
Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь Курортного района на соревнования. По факту аварии прокуратура Курортного района начала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Прокуратура также контролирует работу правоохранителей и экстренных служб на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал, что экскурсионный автобус Yutong со учащимися БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова перевернулся в Курортном районе Санкт-Петербурга.
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