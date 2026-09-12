Трое пострадали в перевернувшемся автобусе со студентами «Военмеха» в Петербурге

Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Курортном районе Санкт-Петербурга, в котором ехали студенты «Военмеха». По предварительным данным, всего в салоне находились 36 человек.

Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь Курортного района на соревнования. По факту аварии прокуратура Курортного района начала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Прокуратура также контролирует работу правоохранителей и экстренных служб на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что экскурсионный автобус Yutong со учащимися БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова перевернулся в Курортном районе Санкт-Петербурга.