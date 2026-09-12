В Архангельской области опознали семь из 13 погибших в ДТП

В Архангельской области опознали семь из 13 человек, погибших в крупном ДТП. Личности ещё шестерых устанавливаются, сообщили в региональном Минздраве.

«На данный момент опознаны семь погибших, личности ещё шестерых устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Работа по установлению личностей остальных погибших продолжается. Всего жертвами аварии стали 13 человек.