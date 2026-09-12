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Опубликовано 12 сентября, 12:54

В Архангельской области опознали семь из 13 погибших в ДТП

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

Обложка © VK / Сплетник Плесецкого района

В Архангельской области опознали семь из 13 человек, погибших в крупном ДТП. Личности ещё шестерых устанавливаются, сообщили в региональном Минздраве.

«На данный момент опознаны семь погибших, личности ещё шестерых устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Работа по установлению личностей остальных погибших продолжается. Всего жертвами аварии стали 13 человек.

Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей
Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей

Напомним, что жуткая авария произошла 11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области. Микроавтобус «Газель Next», ехавший по маршруту Северодвинск — Березник, во время обгона легковой машины столкнулся с лесовозом Renault. На место сразу направили следователей и криминалистов. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела. 12 сентября в области объявили днём траура — указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

Больше новостей о крупных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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