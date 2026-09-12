Экскурсионный автобус с 43 студентами опрокинулся в Петербурге
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Экскурсионный автобус Yutong со учащимися БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова перевернулся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Авария произошла у дома № 4 на Линдуловской дороге, сообщает 78.ru.
По предварительной информации, автобус на повороте пробил дорожное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились студенты с первого по пятый курс. Всего 43 человека.
Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП с пассажирским микроавтобусом в Архангельской области. По предварительным данным следствия, водитель при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем.
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