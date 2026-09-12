Малоопытная водитель устроила смертельное ДТП на трассе А-370 в Хабаровском крае
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края
В Хабаровском крае в результате ДТП на федеральной трассе А-370 «Уссури» погибла женщина, ещё два человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Видео © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края
Авария произошла утром на 124-м километре дороги Хабаровск — Владивосток в Вяземском районе. По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля Nissan Tiida Latio выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.
В результате столкновения пассажирка Nissan получила травмы, несовместимые с жизнью. Водителя этого автомобиля и пассажира Mitsubishi доставили в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель Nissan имеет небольшой стаж управления автомобилем — менее месяца. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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