Шесть человек погибли в ДТП с двумя машинами в Приамурье
Обложка © Max / Амурская полиция
Шесть человек погибли после столкновения двух автомобилей на трассе в Тамбовском округе Амурской области. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего машины столкнулись, сообщили в региональном УМВД.
ДТП в Тамбовском округе Амурской области. Фото © Max / Амурская полиция
Авария произошла около 01:00 на 41-м километре дороги «Благовещенск — Гомелевка». Водитель Nissan Infiniti оказался на встречной полосе и врезался в Toyota Corona Premio. После удара Infiniti загорелся.
Четыре человека — водители и пассажиры обеих машин — погибли на месте от полученных травм. Двух пассажиров Toyota доставили в больницу, однако позже они скончались.
«Личности погибших устанавливаются», — добавили в полиции
Ранее на трассе М-8 в Амурской области произошло другое смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля с прицепом. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона выехал на встречку и столкнулся с двумя машинами. Погибли 13 человек, среди них двое несовершеннолетних. Ещё восемь человек получили травмы.
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