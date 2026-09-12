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Регион
Опубликовано 12 сентября, 00:42

Шесть человек погибли в ДТП с двумя машинами в Приамурье

Обложка © Max / Амурская полиция

Обложка © Max / Амурская полиция

Шесть человек погибли после столкновения двух автомобилей на трассе в Тамбовском округе Амурской области. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего машины столкнулись, сообщили в региональном УМВД.

ДТП в Тамбовском округе Амурской области. Фото © Max / Амурская полиция

ДТП в Тамбовском округе Амурской области. Фото © Max / Амурская полиция

Авария произошла около 01:00 на 41-м километре дороги «Благовещенск — Гомелевка». Водитель Nissan Infiniti оказался на встречной полосе и врезался в Toyota Corona Premio. После удара Infiniti загорелся.

Четыре человека — водители и пассажиры обеих машин — погибли на месте от полученных травм. Двух пассажиров Toyota доставили в больницу, однако позже они скончались.

«Личности погибших устанавливаются», — добавили в полиции

В Архангельской области 12 сентября объявили траур по погибшим в ДТП
В Архангельской области 12 сентября объявили траур по погибшим в ДТП

Ранее на трассе М-8 в Амурской области произошло другое смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля с прицепом. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона выехал на встречку и столкнулся с двумя машинами. Погибли 13 человек, среди них двое несовершеннолетних. Ещё восемь человек получили травмы.

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Лия Мурадьян
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