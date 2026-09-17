Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с участием трёх машин в центре Москвы

Четыре человека, включая 8-летнюю девочку, пострадали при столкновении трёх автомобилей, в том числе грузовика, в центре Москвы. Авария произошла около 06:00 на пересечении Страстного бульвара и Тверской улицы, сообщили в столичном главке МВД.

По предварительной информации медицинских служб, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Сведения о характере полученных травм пока не приводятся. На месте работают экстренные службы и Дорожный патруль. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что легковушка влетела в соседнюю машину, после чего её отбросило на грузовик.

По данным ЦОДД на момент сообщения, затор растянулся примерно на 300 метров по Страстному бульвару в направлении Тверской улицы. Столичный Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Ранее в сахалинском городе Оха трое подростков пострадали в ДТП после того, как один из них взял без разрешения родителей автомобиль Toyota Mark II. Несовершеннолетние госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.