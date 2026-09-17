Пролетел 30 м и упал в овраг: Арменка из «Реальных пацанов» чудом выжил в страшном ДТП
Актёр Армен Бежанян из «Реальных пацанов» попал в ДТП на трассе в Пермском крае
Обложка © VK / Армен Бежанян
Актёр Армен Бежанян, известный по сериалу «Реальные пацаны», попал в серьёзное ДТП на трассе Оса — Пермь. Об этом он рассказал у себя на странице «ВКонтакте».
Арменка из «Реальных пацанов» чудом выжил в ДТП. Видео © VK / Армен Бежанян
Артист находился за рулём BMW 5-й серии и попал в аварию во время обгона. Автомобиль, двигавшийся впереди, внезапно сместился влево, после чего машина Бежаняна потеряла управление и вылетела с дороги.
После вылета с трассы автомобиль пролетел около 30 метров и оказался в овраге. Машина получила значительные повреждения: у неё деформировались передняя и задняя части кузова, пострадали двери, а крыша оказалась помятой. В салоне при ударе раскрылись подушки безопасности.
Актёр избежал более тяжёлых последствий благодаря тому, что автомобиль пролетел между деревьями и не столкнулся с ними. Сам артист назвал своё спасение чудом. При этом Бежанян не исключил, что произошедшее могло быть результатом чьих-то намеренных действий.
Бежанян допускает, что аварию с его участием мог кто-то подстроить заранее, поскольку в этом году он решил стать кандидатом в Госдуму от Пермского края. Коллега по сериалу «Реальные пацаны» Марина Федункив поддержала это решение, указав, что он очень хозяйственный человек.
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