Арменка из «Реальных пацанов» идёт в Госдуму

Армен Бежанян, известный зрителям по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва от Пермского края.

Избирательная комиссия региона включила его в список претендентов по одномандатному округу №62 «Пермский». Всего крайизбирком на данный момент зарегистрировал 32 кандидата по четырем округам

В округе №63 «Чусовской» в список вошли Галина Автухович, Егор Ермаков и Андрей Кобелев. По округу №64 «Кунгурский» кандидатами стали Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Вероника Куликова. Еще четыре участника зарегистрированы по округу №65 «Кудымкарский» — Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова и Юрий Уточкин.

Таким образом, общее число зарегистрированных претендентов на депутатские мандаты в четырех одномандатных округах региона достигло 32 человек. В региональном избиркоме уточнили, что процедура регистрации продолжается.

Ранее Life.ru писал, что впервые за почти 20 лет в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий. Последним зарегистрированным участником стало объединение «Зелёные». В утверждённом Центральной избирательной комиссией перечне этой политической силы значатся 256 кандидатов.