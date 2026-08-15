Суд назначил Арменке из «Реальных пацанов» 400 часов обязательных работ

Суд назначил актёру сериала «Реальные пацаны» Армену Бежаняну 400 часов обязательных работ по делу о нарушении правил охраны и использования недр. Решение вынес Осинский районный суд в Пермском крае, сообщил сам Бежанян.

Актёр также занимается бизнесом и входит в состав местной думы. Суд рассматривал дело по части 1 статьи 255 УК РФ. Ранее Бежанян говорил, что следствие оценило ущерб более чем в 100 млн рублей.

«Хотя приговор в Осинском суде прозвучал — 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», — написал Бежанян.

Актёр намерен оспорить решение. Его адвокаты уже готовят жалобу в кассационную инстанцию.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала Армена Бежаняна кандидатом в депутаты Государственной думы девятого созыва. Актёр выдвинулся по одномандатному округу № 62 «Пермский». В трёх других округах регистрацию прошли ещё десять претендентов, среди которых Галина Автухович, Егор Ермаков, Михаил Дьячков, Ирина Казанцева и Алексей Грибанов. Всего крайизбирком зарегистрировал 32 кандидата по четырём округам. Комиссия продолжила принимать решения по заявкам участников выборов.