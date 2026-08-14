Кузя под запретом: На Украине заблокировали YouTube-канал звезды «Универа» Гогунского
YouTube-канал российского актёра Гогунского заблокировали на Украине
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о блокировке на территории страны 12 YouTube-каналов, поддерживающих действия ВС РФ. В их число попал и канал актёра Виталия Гогунского, прославившегося ролью Кузи в сериале «Универ».
Согласно данным центра, в список заблокированных ресурсов также вошли каналы писателя Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко.
Ранее сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко. Администраторы обвинили его в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы, но не привели подробностей.
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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.