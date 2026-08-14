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14 августа, 12:53

Кузя под запретом: На Украине заблокировали YouTube-канал звезды «Универа» Гогунского

YouTube-канал российского актёра Гогунского заблокировали на Украине

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о блокировке на территории страны 12 YouTube-каналов, поддерживающих действия ВС РФ. В их число попал и канал актёра Виталия Гогунского, прославившегося ролью Кузи в сериале «Универ».

Согласно данным центра, в список заблокированных ресурсов также вошли каналы писателя Германа Садулаева и журналиста Дмитрия Борисенко.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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Наталья Демьянова
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