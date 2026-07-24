Поэта Дмитрия Кравченко внесли в базу сайта «Миротворец»*

Российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его персональные данные появились на ресурсе 23 июля.

Администраторы сайта обвинили писателя в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы. Других подробностей ресурс не привёл.

«Миротворец»* публикует личные сведения журналистов, жителей ДНР и ЛНР, российских деятелей культуры и граждан других государств. Администраторы ресурса называют фигурантов базы «изменниками родины».

На сайте неоднократно размещали персональные данные несовершеннолетних. В базу также включили сведения о ряде российских артистов, писателей и общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что на сайте «Миротворец»* появились данные Нестора Шуфрича-младшего, сына депутата Верховной рады. Администраторы ресурса назвали его дезертиром из-за неявки в подразделение после отпуска по семейным обстоятельствам. До этого мужчина числился в роте резерва, однако подробностей его службы сайт не раскрыл. Его отцу Нестору Шуфричу в 2023 году предъявили обвинение в государственной измене и отправили под стражу. В апреле 2026 года суд смягчил меру пресечения и перевёл депутата под круглосуточный домашний арест.

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