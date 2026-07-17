Председателя мемориала холокоста Дани Даяна внесли в базу «Миротворца»*

Председателя мемориала холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даяна внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Поводом для этого стала критика Даяна в адрес перезахоронения одного из руководителей Организации украинских националистов** Андрея Мельника. Глава «Яд ва-Шем» заявил, что чествование людей, сотрудничавших с нацистской Германией, подрывает моральные основы памяти о холокосте.

После этих высказываний информация о Дани Даяне появилась в базе украинского сайта.

Ранее польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник была внесена в базу «Миротворца»* за демонстративный разрыв флага УПА** в Европарламенте, а также за критику героизации националистов и участие в гуманитарных акциях против Украины.

«Миротворец»** — украинский интернет-проект, созданный в 2014 году. На ресурсе публикуются данные о людях, которых его авторы считают причастными к действиям против национальной безопасности Украины. В разные годы в базу попадали политики, журналисты, артисты, общественные деятели и иностранные граждане. Проект неоднократно оказывался в центре международных скандалов из-за публикации персональных данных, в том числе детей, и подвергался критике со стороны правозащитников и международных организаций.

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