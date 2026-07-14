Создателя украинского сайта «Миротворец»* объявили в розыск в России
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Создатель украинского сайта «Миротворец»* Георгий Тука** оказался в розыске на территории России. Информация об этом появилась в базе МВД РФ.
Согласно данным ведомственного ресурса, Тука** разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом конкретная статья, по которой он проходит, не уточняется.
«Тука Георгий**... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в базе МВД.
Другие подробности о причинах объявления в розыск пока не приводятся.
Сайт «Миротворец»* известен публикациями персональных данных различных людей, которых его создатели связывают с событиями на Украине. В базу ресурса неоднократно попадали политики, журналисты, артисты, общественные деятели, представители разных стран и даже несовершеннолетние.
Ранее Life.ru писал, что руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвинили польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни». Поводом для включения стали его публичные высказывания, которые авторы базы сочли направленными против Украины.
*Ресурс включён Росфинмониторингом в список террористических и экстремистских;
**Включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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