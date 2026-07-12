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11 июля, 22:15

Командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова внесли в базу «Миротворца»*

Станислав Лучанов. Обложка © Telegram / Политика страны

Станислав Лучанов. Обложка © Telegram / Политика страны

Комбриг 155-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов внесён в базу «Миротворца»*. Об этом свидетельствуют данные украинского сайта.

46-летний командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ обвиняется в «осознанных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Украины и превышении служебных полномочий в личных целях».

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Напомним, Станислав Лучанов сбежал из части после задержания своих подчинённых за похищение людей. О розыске комбрига сообщило оперативное командование «Север» Сухопутных войск Украины. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли двух братьев в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Следствие полагает, что Лучанов отдал приказ наказать братьев за оскорбления, якобы нанесённые его жене. С похищенными уже могли расправиться.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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