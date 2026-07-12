Экс-командиру бригады ВСУ Лучанову объявили подозрение в убийстве двух человек

Военная служба правопорядка Вооружённых сил Украины совместно с Национальной полицией раскрыла организованную группу лиц, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских лиц в Киевской области. Об этом сообщили в военной службе правопорядка.

По данным ведомства, подозрение предъявили бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования «Север» Сухопутных войск и другим установленным участникам преступления. В Генштабе ВСУ уточнили, что местонахождение бывшего комбрига пока не установлено, все фигуранты отстранены от служебных обязанностей. В ведомстве отметили, что благодаря взаимодействию с прокуратурой удалось в сжатые сроки установить всех причастных, провести задержания в нескольких регионах и собрать доказательную базу. Командование подчеркнуло неотвратимость наказания независимо от должности или звания.

Бывший комбриг Станислав Лучанов возглавлял 155-ю бригаду с февраля, до этого он был начальником штаба штурмового полка «Скала». В мае в соцсетях распространилось видео из бригады, где связанного военнослужащего избивали на глазах у сослуживцев — тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.

«По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования «Север» Сухопутных войск и всем установленным в настоящее время участникам преступления сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством», — сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

Напомним, Станислав Лучанов сбежал из части после задержания своих подчинённых за похищение людей. Скандал разгорелся после того, как в украинских СМИ появилась информация об исчезновении двух братьев в Киевской области. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли мужчин в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Полиция задержала девять человек, среди которых оказался и комбат.