Сбежавшего командира бригады ВСУ разыскивают за причастность к похищению людей

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов сбежал из части после задержания своих подчинённых за похищение людей. О розыске комбрига сообщило оперативное командование «Север» Сухопутных войск Украины.

Скандал разгорелся после того, как в украинских СМИ появилась информация об исчезновении двух братьев в Киевской области. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли мужчин в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Полиция задержала девять человек, среди которых оказался и комбат.

Следствие полагает, что Лучанов отдал приказ наказать братьев за оскорбления, якобы нанесённые его жене. По этим же данным, с похищенными уже могли расправиться. Сам комбриг самовольно покинул расположение части, сейчас его ищут.

В командовании заявили, что все фигуранты расследования отстранены от исполнения обязанностей. Восьмерым задержанным суд уже избрал меру пресечения — арест на 60 суток. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

До назначения на должность в феврале Лучанов был начштаба в штурмовом полку «Скала», который ранее фигурировал в скандале с пытками мобилизованных. А в мае в соцсетях разошлось видео из 155-й бригады, где связанного военного избивают на глазах у сослуживцев. Свою причастность к тому инциденту Лучанов отрицал.

Ранее сообщалось, что взятый в плен украинский военнослужащий Франц Юрашик из 116-й отдельной механизированной бригады раскрыл подробности жестокой расправы над сослуживцами, решившимися на побег. По словам военнопленного, на поиски пятерых самовольно оставивших часть солдат бросили значительные силы, и через трое суток беглецов схватили. Сразу после задержания мужчин подвергли жёсткому избиению, а затем, выдержав неделю-другую, отправили прямиком в штурмовой полк «Скала», печально известный своими порядками.