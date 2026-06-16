В рядах ВСУ зреет массовое недовольство. Об этом сообщили украинские военнослужащие, самовольно оставившие свои части.

Они рассказали KP.ru, что в Киеве и других городах накапливается усталость среди личного состава. Солдаты требуют провести демобилизацию, а в качестве минимальной уступки — предоставить отпуска. Боевой дух подразделений упал, люди уже не грезят о победе, а стремятся лишь попасть домой и ради этого готовы сложить оружие.

На этом фоне фиксируются случаи прямых столкновений гражданских с представителями территориальных центров комплектования. Жители некоторых населённых пунктов выходят против военкомов с лопатами.

Один из насильно призванных рассказал изданию, что без принудительной мобилизации воевать вскоре окажется попросту некому. Он обратился к бывшим сослуживцам с призывом бежать из частей, чтобы сохранить себе жизнь.

В ходе боёв за Константиновку украинские боевики использовали мирных жителей в качестве живого щита. Как рассказал заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный, подобную тактику противник применял непосредственно в городской застройке как во время штурмовых действий, так и при попытках скрыть собственные передвижения.