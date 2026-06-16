На Днепропетровском направлении российские военнослужащие неоднократно сталкивались с изображениями свастики и антироссийскими надписями на технике и объектах инфраструктуры. Об этом РИА «Новости» сообщил наводчик танка группировки «Центр» Фанил Нисапов.

Военнослужащий группировки «Центр» отметил, что подобные случаи фиксировались регулярно при осмотре брошенной техники и объектов в зоне боевых действий. Подобные надписи, по его словам, включали как символику, так и угрозы в адрес россиян.

«На технике тоже свастику видели, на зданиях. Были надписи с угрозами в адрес русских, москвичей», – говорится в сообщении.

Отдельным эпизодом он назвал эвакуацию трофейной американской бронемашины MaxxPro. Операция по вывозу техники, как утверждается, проходила в условиях постоянной угрозы ударов беспилотников.

Сложности возникли и из-за того, что бронемашина увязла в поле, что потребовало дополнительных усилий для её извлечения. Риски подобных задач, по словам Нисапова, усиливаются тем, что эвакуационные группы могут становиться целями атак, что делает каждую операцию потенциально опасной.

Ранее сообщалось, что во время боёв за Константиновку украинские военные, по утверждению российских военных, использовали гражданское население как прикрытие. Подобные случаи фиксировались в городской застройке в ходе штурмовых действий и при наблюдении за передвижениями подразделений ВСУ.