Сына депутата Рады Шуфрича внесли в базу «Миротворца»*

Нестора Шуфрича-младшего, сына депутата Верховной рады, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его персональные данные появились на ресурсе вечером 20 июля.

Администраторы портала назвали мужчину дезертиром. Основанием стала информация о том, что он не вернулся в подразделение после отпуска по семейным обстоятельствам. До этого Шуфрич-младший находился в роте резерва. Других подробностей о его службе и причинах отсутствия в части не приводится.

Его отцу в сентябре 2023 года предъявили обвинение в государственной измене. Тогда суд в Киеве отправил парламентария под стражу без права внесения залога. В апреле 2026-го меру пресечения смягчили. Шуфрича-старшего перевели из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест.

Нестор Шуфрич — украинский политик, многолетний депутат Верховной рады (с 1998 года), известный как один из лидеров запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В разные годы он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, а также возглавлял парламентский комитет по вопросам свободы слова. После начала конфликта в 2022 году деятельность ОПЗЖ была запрещена, а в сентябре 2023 года Шуфрича задержала Служба безопасности Украины по обвинению в государственной измене. Политик свою вину не признал, судебное разбирательство по его делу продолжается.