Три актёра сериала «Резервисты» попали в базу «Миротворца»*

Ещё три актёра российского сериала «Резервисты» попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Данные Александра Чуприны, Игоря Рыбчинского и Александра Красникова обнаружили на ресурсе.

Администраторы сайта связали включение артистов в базу со съёмками в сериале. Создатели ресурса обвинили их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Им также вменили публичную поддержку России.

Сериал «Резервисты» снимали на территории ДНР. Ранее сайт опубликовал данные Леонида Петрова, который исполнил в картине главную роль. В базу также попали актёры многосерийных фильмов «Свои» и «Марик».

Сайт «Миротворец»* появился в 2014 году. Его администраторы устанавливают личности и публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. За время работы ресурса в его базу попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс.

Ранее сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко. Администраторы обвинили его в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы, но не привели подробностей.

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