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4 августа, 16:49

«Не артист, а хозяйственник»: Федункив благословила Арменку из «Реальных пацанов» на выборы в Госдуму

Федункив поддержала Арменку из «Реальных пацанов» на выборах в Госдуму

Обложка © VK/ Реальные пацаны

Обложка © VK/ Реальные пацаны

Актриса Марина Федункив заявила, что Армен Бежанян, известный зрителям по роли Арменки в «Реальных пацанах», может стать хорошим депутатом Госдумы. Исполнительница роли жены героя в популярном сериале рассказала Daily Storm, что хорошо относится к Бежаняну и считает его человеком с хозяйственным опытом.

«Прекрасно отношусь, он очень хозяйственный. Он же не артист, а хозяйственник. У него своя фирма есть, он замечательный человек. Как бы его Дума не испортила, а так — всё замечательно», — сказала Федункив.

Впервые за почти 20 лет в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий
Впервые за почти 20 лет в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий

Армен Бежанян зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы IX созыва от Пермского края по одномандатному округу №62 «Пермский». Он выдвигается от партии «Справедливая Россия».

Сейчас Бежанян является депутатом Думы Осинского городского округа. Согласно сведениям о доходах кандидатов от партии, в 2025 году он приобрел два автомобиля — BMW 530D XDRIVE стоимостью около 3,8 млн рублей и Lexus ES 250 за 2,3 млн рублей.

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Полина Никифорова
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