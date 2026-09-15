Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 01:07

Родители спали, подростки катались: Ночные покатушки закончились госпитализацией троих на Сахалине

В Сахалинской области подросток взял машину родителей и попал в ДТП с друзьями

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

В сахалинском городе Оха трое подростков пострадали в ДТП после того, как один из них взял без разрешения родителей автомобиль Toyota Mark II. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

В Сахалинской области подросток взял машину родителей и попал в ДТП с друзьями. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Авария произошла в 03:00 по местному времени. По предварительным данным, пока родители спали, 13-летний подросток взял ключи от машины и отправился кататься по городу вместе с двумя друзьями 14 и 15 лет.

На улице 50 лет Октября несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Toyota съехала с дороги и столкнулась с опорой линии электропередачи. Подростки госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Рефрижератор протаранил микроавтобус на трассе «Кола»: Среди пострадавших четверо детей
Рефрижератор протаранил микроавтобус на трассе «Кола»: Среди пострадавших четверо детей

Ранее в Удмуртии двухлетний мальчик погиб после столкновения легкового автомобиля с фурой. Ребёнок находился на переднем пассажирском сиденье без детского кресла. Водитель Mitsubishi двигался следом за большегрузом Scania и не соблюдал безопасную дистанцию. В результате легковушка врезалась в прицеп грузового автомобиля. Мальчик и 32-летняя женщина получили травмы, обоих доставили в больницу.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar