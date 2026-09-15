Родители спали, подростки катались: Ночные покатушки закончились госпитализацией троих на Сахалине

В сахалинском городе Оха трое подростков пострадали в ДТП после того, как один из них взял без разрешения родителей автомобиль Toyota Mark II. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

В Сахалинской области подросток взял машину родителей и попал в ДТП с друзьями. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Авария произошла в 03:00 по местному времени. По предварительным данным, пока родители спали, 13-летний подросток взял ключи от машины и отправился кататься по городу вместе с двумя друзьями 14 и 15 лет.

На улице 50 лет Октября несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Toyota съехала с дороги и столкнулась с опорой линии электропередачи. Подростки госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее в Удмуртии двухлетний мальчик погиб после столкновения легкового автомобиля с фурой. Ребёнок находился на переднем пассажирском сиденье без детского кресла. Водитель Mitsubishi двигался следом за большегрузом Scania и не соблюдал безопасную дистанцию. В результате легковушка врезалась в прицеп грузового автомобиля. Мальчик и 32-летняя женщина получили травмы, обоих доставили в больницу.