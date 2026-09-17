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Опубликовано 17 сентября, 20:00

Мотоциклист погиб после столкновения с Bentley в центре Москвы

Смертельная авария произошла вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы. На перекрёстке в районе улицы Большие Каменщики мотоциклист на высокой скорости столкнулся с Bentley Bentayga. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, водитель кроссовера начал поворачивать налево перед мотоциклом. Байкер не успел затормозить и врезался в автомобиль. После столкновения он упал на дорогу и получил смертельные травмы.

Байкер погиб в ДТП с Bentley в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. На месте происшествия работают оперативные службы. В городском департаменте транспорта сообщили, что ДТП не повлияло на движение в районе.

Погибшим мотоциклистом оказался 43-летний директор инвестиционной компании «ЭйЭмЭс» Денис Горин. Bentley принадлежит сотруднику Минэнерго Александру Б. По предварительным данным, за рулём автомобиля находилась его 27-летняя дочь.

Байкер погиб в ДТП с Bentley в Москве. Видео © Telegram / SHOT

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Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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