Мотоциклист погиб после столкновения с Bentley в центре Москвы

Смертельная авария произошла вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы. На перекрёстке в районе улицы Большие Каменщики мотоциклист на высокой скорости столкнулся с Bentley Bentayga. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, водитель кроссовера начал поворачивать налево перед мотоциклом. Байкер не успел затормозить и врезался в автомобиль. После столкновения он упал на дорогу и получил смертельные травмы.

Байкер погиб в ДТП с Bentley в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. На месте происшествия работают оперативные службы. В городском департаменте транспорта сообщили, что ДТП не повлияло на движение в районе.

Погибшим мотоциклистом оказался 43-летний директор инвестиционной компании «ЭйЭмЭс» Денис Горин. Bentley принадлежит сотруднику Минэнерго Александру Б. По предварительным данным, за рулём автомобиля находилась его 27-летняя дочь.

Байкер погиб в ДТП с Bentley в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Ранее Porsche Panamera GTS, который принадлежит супруге бизнесмена Евгения Войтенкова, столкнулся с фонарным столбом на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, автомобилем управлял водитель семьи. При этом официальной информации о том, кто находился за рулём, пока нет.