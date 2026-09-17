Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Оренбургской области

Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Орск — Домбаровский — Светлый в Оренбургской области. Двоих участников аварии госпитализировали, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло на 103-м километре автодороги. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2114 пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра.

После выезда на встречную полосу отечественный автомобиль столкнулся с Chevrolet Lanos, двигавшимся навстречу. В результате аварии травмы получили шесть человек.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Данные о состоянии остальных участников ДТП пока не приводятся. На месте работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. В Вязниковском районе столкнулись Lada Niva и два грузовика, в результате погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. По данным полиции, один из грузовиков на перекрёстке врезался в остановившуюся «Ниву», после чего легковушку отбросило на другой грузовой автомобиль. Водитель и двое пассажиров Lada скончались до приезда медиков.