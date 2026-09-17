Два грузовика насмерть зажали «Ниву» под Владимиром, погибли три человека

Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП. Фото © Max/ МВД по Владимирской области

Авария произошла 17 сентября около 10:15 на 295-м километре магистрали в Вязниковском районе. В столкновении участвовали Lada Niva и два грузовика. По данным полиции, водитель одного из грузовых автомобилей на перекрёстке врезался в стоявшую впереди «Ниву». От удара легковушку отбросило на другой остановившийся грузовик.

Водитель «Нивы» 1957 года рождения и двое его пассажиров — 1959 и 2012 годов рождения — погибли до приезда скорой помощи.