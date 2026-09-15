Секунды на спасение: Очевидцы вытащили мать и сына из холодной реки после ДТП в Северной Осетии

Мать и её сына спасли очевидцы после того, как их Toyota съехала с дороги и упала в горную реку в районе Тамиска в Северной Осетии. Одним из тех, кто бросился на помощь, оказался Инал Козонов — он зашёл в ледяную воду и вынес пострадавших на спине, сообщает Mash Gor.

Очевидцы спасли мать с сыном из упавшей в реку машины в Северной Осетии. Видео © Telegram / Mash Gor

Авария произошла утром. По предварительным данным, женщина за рулём не справилась с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги в реку. Проезжавшие мимо Инал Козонов и его напарник заметили машину и сразу остановились. Мужчины побежали к воде, к ним присоединились ещё три человека.

Козонов спустился в холодную горную реку и помог выбраться женщине и её сыну. Пострадавших удалось доставить на берег. После спасения мать и ребёнка госпитализировали. Информация об их состоянии пока не приводится.

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