Суд арестовал главу компании после ДТП с 13 погибшими в Поморье

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу директора транспортной компании ООО «МАЛавто» Ольгу Толстову. Автобус именно этой организации 11 сентября попал в ДТП с лесовозом на трассе М-8 «Холмогоры», в результате которого погибли 13 человек, в том числе четверо детей. Суд избрал Толстовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2026 года.

«Суд, учитывая обстоятельства, изложенные в ходатайстве, данные о личности обвиняемой и характер инкриминируемого ей преступления, пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, она может скрыться, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать работе следственных органов», — сообщили в суде.

Ранее Life.ru сообщал, что директору компании-перевозчика предъявили обвинение после смертельного ДТП. Тогда Ольгу Толстову задержали, а следствие заявило о намерении ходатайствовать о её заключении под стражу. Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры», где столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.