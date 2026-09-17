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Опубликовано 17 сентября, 17:46

Суд арестовал главу компании после ДТП с 13 погибшими в Поморье

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу директора транспортной компании ООО «МАЛавто» Ольгу Толстову. Автобус именно этой организации 11 сентября попал в ДТП с лесовозом на трассе М-8 «Холмогоры», в результате которого погибли 13 человек, в том числе четверо детей. Суд избрал Толстовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2026 года.

«Суд, учитывая обстоятельства, изложенные в ходатайстве, данные о личности обвиняемой и характер инкриминируемого ей преступления, пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, она может скрыться, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать работе следственных органов», — сообщили в суде.

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Ранее Life.ru сообщал, что директору компании-перевозчика предъявили обвинение после смертельного ДТП. Тогда Ольгу Толстову задержали, а следствие заявило о намерении ходатайствовать о её заключении под стражу. Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры», где столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.

Больше новостей о крупных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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