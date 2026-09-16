СК предъявил обвинение директору перевозчика из-за ДТП с 13 погибшими в Поморье

Директору транспортной компании, чей автобус попал в смертельную аварию в Архангельской области, предъявили обвинение. В результате ДТП погибли 13 человек, сообщили в Следственном комитете России.

«В Архангельской области в рамках расследования ДТП с участием рейсового автобуса, повлекшего гибель пассажиров, предъявлено обвинение директору транспортной компании», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемую задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК предъявил обвинение после смертельного ДТП в Архангельской области. Видео © Telegram / Следком

По данным СК, женщина знала о систематических нарушениях правил дорожного движения водителем маршрутного рейсового автобуса, который в течение полутора лет более 40 раз привлекался к административной ответственности, однако не отстранила его от пассажирских перевозок.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». На дороге столкнулись рейсовый микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали 13 человек, ещё восемь пассажиров получили травмы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины трагедии.

Ранее Life.ru писал, что семьи погибших в крупном ДТП под Архангельском получат выплаты по миллиону рублей за каждого погибшего. Пострадавшим пассажирам власти региона окажут материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.