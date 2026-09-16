Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 12:02

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с подростком без прав в Челнах

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании ДТП в Набережных Челнах, где 17-летний подросток без водительских прав сбил женщину на тротуаре. Об этом сообщили в СК.

Авария произошла 15 сентября во дворе дома на улице Шамиля Усманова. По предварительной версии следствия, подросток сел за руль ВАЗ-2112, принадлежавшего его знакомому, который в этот момент находился на пассажирском сиденье. Юноша не справился с управлением, машина выехала на тротуар и наехала на 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

В Челнах 17-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил женщину
В Челнах 17-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил женщину

Ранее Life.ru сообщал, что очевидцам пришлось вместе приподнять автомобиль, чтобы освободить женщину из-под машины. Тогда же сообщалось, что она находилась в отделении интенсивной терапии. Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортом, повлёкшем тяжкий вред здоровью

«Главой ведомства дано поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.

Подростка, вылетевшего на встречку ради лайков, похоронили в золотом гробу
Подростка, вылетевшего на встречку ради лайков, похоронили в золотом гробу

Ранее Life.ru уже рассказывал о самом ДТП в Набережных Челнах. После наезда женщина была доставлена в больницу, а обстоятельства произошедшего начали устанавливать правоохранители.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • ДТП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar