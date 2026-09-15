В Челнах 17-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил женщину

В Набережных Челнах 17-летний подросток без водительских прав сбил 45-летнюю женщину возле подъезда жилого дома. Как сообщили в телеграм-канале «Набережные Челны Life», пострадавшая находится в реанимации.

17-летний подросток сбил на машине женщину в Набережных Челнах. Видео ©Telegram / Набережные Челны Life

Машина выехала со двора в 45-м комплексе, пересекла ограждение и оказалась на тротуаре. Под колёсами оказалась местная жительница, находившаяся возле дома. Подоспевшим очевидцам пришлось вместе приподнять автомобиль, чтобы освободить пострадавшую.

По предварительным данным, причиной резкого рывка могла стать заевшая педаль газа. После этого транспорт потерял управление и вынесло к пешеходной зоне. Сам юноша позднее рассказал, что взял авто у знакомого, чтобы покататься.

На место приехала бригада скорой помощи. Пострадавшую доставили в БСМП с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Сейчас она остаётся в отделении интенсивной терапии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Прав на управление транспортом у 17-летнего водителя не было. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Табасаранском районе Дагестана автомобиль сбил двух несовершеннолетних, один ребёнок погиб. ДТП произошло на автодороге Дербент — Хучни — Хив. По предварительным данным, местный житель за рулём Lada Largus наехал на двух девочек. В полиции уточнили, что дети переходили дорогу вне пешеходного перехода. Семилетнюю пострадавшую пытались довезти до больницы, но полученные травмы оказались смертельными. Девочка скончалась по пути в медицинское учреждение.