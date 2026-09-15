В Москве самокатчик выехал на встречку и сбил коляску с двухлетней девочкой

В центре Москвы на улице Петровка произошёл наезд электросамоката на пешеходов. Инцидент случился около дома 29 вечером, когда 45-летняя женщина с двухлетней дочкой в коляске возвращалась домой после прогулки в саду «Эрмитаж» и пересекала дорогу по зебре. Внезапно на них наехал мужчина на самокате, который двигался по встречной полосе на огромной скорости, пишет сайт MK.ru.

От удара детская коляска перевернулась, а маленькая девочка ударилась головой об асфальт. Сама мать получила травму ступней — по ним проехались колёса транспортного средства. Позже виновник аварии пояснил, что не успел затормозить, так как сильно торопился на работу. Несмотря на грубое нарушение правил и высокую скорость, к счастью, пешеходы избежали серьёзных увечий.

Водитель самоката повёл себя ответственно после случившегося: он принёс извинения пострадавшим и дождался приезда экстренных служб. Медики осмотрели женщину и ребёнка, однако те приняли решение отказаться от госпитализации. Чтобы помочь семье добраться домой и частично загладить вину, самокатчик вызвал им такси.

Ранее Life.ru писал, что в Липецкой области пенсионерку будут судить после ДТП на электросамокате. Пожилая женщина без водительских прав ехала на высокой скорости по встречной полосе и не заметила стоявшую у края дороги местную жительницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа.