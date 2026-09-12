В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил 12-летнюю спортсменку

По данным канала, трагедия произошла накануне на 117-м километре трассы Петербург — Псков. Девочка возвращалась с соревнований в Вырице, вышла из автобуса возле своей деревни и стала перебегать дорогу к встречавшему её дедушке. 42-летний водитель иномарки не успел среагировать.