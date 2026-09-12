Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:43

В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил 12-летнюю спортсменку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Лужском районе Ленинградской области 12-летнюю спортсменку насмерть сбил автомобиль «Рено Дастер». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По данным канала, трагедия произошла накануне на 117-м километре трассы Петербург — Псков. Девочка возвращалась с соревнований в Вырице, вышла из автобуса возле своей деревни и стала перебегать дорогу к встречавшему её дедушке. 42-летний водитель иномарки не успел среагировать.

В Орехово-Зуево в ДТП погиб человек, троих госпитализировали
В Орехово-Зуево в ДТП погиб человек, троих госпитализировали

Ранее госавтоинспекция Дагестана сообщила, что в Махачкале 9 сентября около 21:40 на улице Ирчи Казака 19-летний водитель без прав на Ford Focus насмерть сбил 56-летнего жителя Акушинского района, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб на месте, обстоятельства выясняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar