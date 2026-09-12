В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил 12-летнюю спортсменку
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В Лужском районе Ленинградской области 12-летнюю спортсменку насмерть сбил автомобиль «Рено Дастер». Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По данным канала, трагедия произошла накануне на 117-м километре трассы Петербург — Псков. Девочка возвращалась с соревнований в Вырице, вышла из автобуса возле своей деревни и стала перебегать дорогу к встречавшему её дедушке. 42-летний водитель иномарки не успел среагировать.
Ранее госавтоинспекция Дагестана сообщила, что в Махачкале 9 сентября около 21:40 на улице Ирчи Казака 19-летний водитель без прав на Ford Focus насмерть сбил 56-летнего жителя Акушинского района, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб на месте, обстоятельства выясняются.
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