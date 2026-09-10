В Махачкале 19-летний житель без водительских прав сбил пешехода на Ford Focus. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте. Об этом сообщила Госавтоинспекция Дагестана.

В Махачкале 19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

Авария произошла 9 сентября около 21:40 на улице Ирчи Казака. По предварительной информации, 56-летний житель Акушинского района переходил дорогу за пределами пешеходного перехода, когда оказался под колёсами автомобиля. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Орехово-Зуево один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей. Авария произошла на улице Северной. По предварительным данным, водитель Kia во время поворота налево не уступил дорогу Daewoo, который ехал навстречу. Машины столкнулись. В результате ДТП один человек скончался.