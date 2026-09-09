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Опубликовано 8 сентября, 21:32

В Орехово-Зуево в ДТП погиб человек, троих госпитализировали

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Орехово-Зуево. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 19:30 на улице Северной. По предварительным данным, водитель Kia во время поворота налево не уступил дорогу Daewoo, который ехал навстречу. Машины столкнулись. В результате ДТП один человек скончался. Ещё три участника аварии получили телесные повреждения, после чего их госпитализировали.

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Ранее на 674-м километре трассы М-11 «Нева» грузовик MAN TGX врезался в Kia K5, остановившуюся на обочине из-за технической неисправности. В ДТП пострадал восьмилетний пассажир легковой машины. Мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, 71-летний водитель Kia остановился из-за прокола колеса, когда в него врезался грузовик. Ребёнку срочно понадобилась медицинская помощь.

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Тимур Хингеев
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