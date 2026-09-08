Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком на севере Москвы

Женщина погибла в ДТП на севере Москвы. Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома №49.

По данным столичной Госавтоинспекции, женщина за рулём Hyundai столкнулась с грузовиком и скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Ранее один человек погиб, ещё двое госпитализированы после ДТП с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.