Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком на севере Москвы
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Женщина погибла в ДТП на севере Москвы. Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома №49.
По данным столичной Госавтоинспекции, женщина за рулём Hyundai столкнулась с грузовиком и скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее один человек погиб, ещё двое госпитализированы после ДТП с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
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