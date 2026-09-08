В ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека

На 23-м километре дороги Махачкала — Верхний Гуниб в Буйнакском районе Дагестана столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в МВД республики.

По предварительным данным, ДТП произошло около 21:30 мск. Участниками столкновения стали ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. От полученных травм на месте погибли оба водителя. Кроме того, жертвами аварии стали два пассажира ВАЗ-2115.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения и личности погибших. В МВД подчеркнули, что приведённые сведения являются предварительными, дополнительные данные обещают сообщить позже.

Ранее на Ставрополье при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, включая малолетнюю девочку. Авария произошла вечером 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск — Кропоткин, возле посёлка Южный. Причины столкновения пока не названы. Число пострадавших и сведения об их состоянии не приводятся.