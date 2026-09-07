В Волгоградской области подросток без прав устроил ДТП, врезавшись в дерево

Четверых подростков доставили в больницы после аварии в Волжском Волгоградской области. За рулём ВАЗ-21099 находился несовершеннолетний без водительских прав, сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло вечером в воскресенье. По предварительным данным полиции, юноша не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

Помимо водителя, пострадали трое пассажиров: двоим по 14 лет, ещё одному — 17. Сведений о характере травм и состоянии госпитализированных в сообщении ведомства нет.

Ранее в Усть-Вымском районе Коми пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса. По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением на дороге к СНТ «Берёзка», съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили четыре женщины и мужчина. Медики осмотрели их на месте — предварительно, госпитализация никому не потребовалась.