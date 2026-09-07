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Опубликовано 7 сентября, 20:43

В Волгоградской области подросток без прав устроил ДТП, врезавшись в дерево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четверых подростков доставили в больницы после аварии в Волжском Волгоградской области. За рулём ВАЗ-21099 находился несовершеннолетний без водительских прав, сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло вечером в воскресенье. По предварительным данным полиции, юноша не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

Помимо водителя, пострадали трое пассажиров: двоим по 14 лет, ещё одному — 17. Сведений о характере травм и состоянии госпитализированных в сообщении ведомства нет.

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Виталий Приходько
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