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Опубликовано 7 сентября, 17:36

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Раменском

В ДТП с маршруткой в Раменском пострадали пять человек. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В ДТП с маршруткой в Раменском пострадали пять человек. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Пять человек пострадали после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Раменском. Об этом сообщили в подмосковном МВД.

В ДТП с маршруткой в Раменском пострадали пять человек. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

В ДТП с маршруткой в Раменском пострадали пять человек. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

«Сегодня около одного из домов, расположенных на улице Михалевича, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 66-летний водитель, управляя легковым автомобилем, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с микроавтобусом», — говорится в сообщении.

В салоне общественного транспорта находились шесть пассажиров. Медицинская помощь потребовалась четырём из них, а также водителю легкового автомобиля. Информация о характере полученных травм и их состоянии не приводится. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в Усть-Вымском районе Коми опрокинулся автобус, пострадали пять пассажиров. Авария произошла 6 сентября около 18:23 на дороге к СНТ «Берёзка». По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили четыре женщины и один мужчина.

Последние сводки о дорожных авариях, их причинах и последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru

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Юлия Сафиулина
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